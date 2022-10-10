Свердловские вузы присоединились к всероссийской акции по сбору макулатуры
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Вузы Свердловской области присоединились к Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл. Акция проходит в рамках нацпроекта «Экология» уже третий год.
Ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц рассказал, что сбор макулатуры организован на входе в учебной заведение. Студенты охотно приносят бумагу и поясняют, что это хорошая возможность освободить дом от бумажного хлама.
Студенты Уральского государственного лесотехнического университета собрали уже 895 кг макулатуры, однако останавливаться на этом не собираются. Акция #БумБатл будет проходить до 15 ноября.
Пункты приема макулатуры в Свердловской области открыты в детских садах, школах и учреждениях. Остальные желающие могут принести макулатуру в созданные специальные пункты сбора, адреса которых указаны на официальном сайте акции.
Ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц рассказал, что сбор макулатуры организован на входе в учебной заведение. Студенты охотно приносят бумагу и поясняют, что это хорошая возможность освободить дом от бумажного хлама.
Студенты Уральского государственного лесотехнического университета собрали уже 895 кг макулатуры, однако останавливаться на этом не собираются. Акция #БумБатл будет проходить до 15 ноября.
Пункты приема макулатуры в Свердловской области открыты в детских садах, школах и учреждениях. Остальные желающие могут принести макулатуру в созданные специальные пункты сбора, адреса которых указаны на официальном сайте акции.
– Цель БумБатла – не только спасти деревья и сохранить ценное вторичное сырье, но и рассказать о возможностях раздельного сбора бытовых отходов. В Свердловской области в поддержку БумБатла проходят экопросветительские мероприятия: экоуроки и эколекции для школьников и студентов, – отмечает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле появятся два экодома для сортировки мусора
14 октября 2022
14 октября 2022