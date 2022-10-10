Свердловские вузы присоединились к всероссийской акции по сбору макулатуры

– Цель БумБатла – не только спасти деревья и сохранить ценное вторичное сырье, но и рассказать о возможностях раздельного сбора бытовых отходов. В Свердловской области в поддержку БумБатла проходят экопросветительские мероприятия: экоуроки и эколекции для школьников и студентов, – отмечает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости