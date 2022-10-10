В Екатеринбурге за три дня задержали 24 пьяных водителя
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге с 14 по 16 октября автоинспекторы проводили рейд «Стоп-контроль», направленные на пресечение грубых нарушений ГИБДД.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы задержали 20 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и четырех водителей, который были в состоянии наркотического опьянения. У одного пьяного автомобилиста отсутствовало водительское удостоверение.
Еще 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении четырех автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили одного водителя, который не права управления транспортным средством.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы задержали 20 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и четырех водителей, который были в состоянии наркотического опьянения. У одного пьяного автомобилиста отсутствовало водительское удостоверение.
Еще 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении четырех автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили одного водителя, который не права управления транспортным средством.
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