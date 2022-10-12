Иеромонаха в Свердловской области оштрафовали по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Иеромонаха Евгения Пинчука из Верхотурья оштрафовали на 100 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.Евгений Пинчук опубликовал в соцсети пост, в котором высказался о происходящем на территории Украины. По статье 280.3 УК РФ ему грозил штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Суд избрал для него минимально возможное наказание.Ранее иеромонах уже привлекался к административной ответственности за те же нарушения.Отмечается, что иеромонах относится к РПЦ за границей, которой руководит митрополит Агафангел. Данная организация не входит в Московский патриархат.