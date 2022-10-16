В Свердловской области проводятся масштабные учения для студентов-спасателей
Общество
Фото предоставили организаторы
Сейчас в Свердловской области проходит II Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС имени Героя России Евгения Зиничева. Во время учений участники будут тренироваться ликвидировать условную ЧС.
Слет организует Всероссийский студенческий корпус спасателей. По легенде учений, с 17 по 18 октября студенты-спасатели тренируются ликвидировать последствия крупного наводнения. Добровольцы совместно с профессиональными пожарно-спасательными формированиями отрабатывают спасение пострадавших из затопленных районов, поиск и спасение заблудившихся в лесу, проводят спасательные работы на воде, а также на высоте с использованием альпинистского снаряжения, и оказывают помощь пострадавшим при ДТП.
Учения проходят на территории Детского загородного оздоровительного лагеря «Зарница» в Березовском.
В слете участвуют добровольцы и руководители студенческих спасательных отрядов ВСКС и других организаций, студенты образовательных организаций МЧС России и волонтеры партнерских молодежных некоммерческих организаций. Всего участвуют 200 человек из более 60 регионов России, в том числе из ДНР и ЛНР.
Слет организует Всероссийский студенческий корпус спасателей. По легенде учений, с 17 по 18 октября студенты-спасатели тренируются ликвидировать последствия крупного наводнения. Добровольцы совместно с профессиональными пожарно-спасательными формированиями отрабатывают спасение пострадавших из затопленных районов, поиск и спасение заблудившихся в лесу, проводят спасательные работы на воде, а также на высоте с использованием альпинистского снаряжения, и оказывают помощь пострадавшим при ДТП.
Учения проходят на территории Детского загородного оздоровительного лагеря «Зарница» в Березовском.
– Добровольцы продемонстрируют аварийно-спасательные работы, связанные с тушение пожара – в составе звена ГДЗС проведут работы в условиях задымления, высоких температур, поиск и спасение пострадавших. Одним из самых зрелищных этапов станет этап транспортировки пострадавшего на вертолете МИ-8, – отмечают организаторы.
В слете участвуют добровольцы и руководители студенческих спасательных отрядов ВСКС и других организаций, студенты образовательных организаций МЧС России и волонтеры партнерских молодежных некоммерческих организаций. Всего участвуют 200 человек из более 60 регионов России, в том числе из ДНР и ЛНР.
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