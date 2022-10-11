Фестиваль арт-хаусного кино пройдёт в Ельцин Центре
Общество
Кадр из фильма Гаспара Ноэ «Вихрь» / imdb.com
В ближайшую пятницу, 21-го октября в екатеринбургском Ельцин Центре начнётся показ независимых фильмов. Киносмотр под названием «Артхаус: Эпизод 1» продлится несколько дней.
Как сообщают организаторы фестиваля — Дом культуры ГЭС-2 и творческое объединение «Arthouse» — посвящают данное мероприятие нарушению коммуникаций в современном обществе, отсутствию взаимопонимания между людьми и поиску возможностей для диалога. Соответственно, фильмы, составляющие программу фестиваля, так или иначе затрагивают указанные темы. Так, в фильме «Больше, чем никогда» рассказывается о смертельно больной девушке, которая для прощания с окружающим миром отправляется путешествовать по Норвегии. А в фильме «Невероятно, но факт» супружеская пара после переезда обнаруживает в подвале нового дома некую магическую дыру.
Показы в рамках «Артхауса: Эпизод 1» проходят и на дневных, и на вечерних показах. Всего в кинопрограмму вошли 7 работ европейских кинематографистов. Среди авторов есть и знаменитые. Например, фильм «Вихрь» снят французского кинорежиссёра аргентинского происхождения Гаспаром Ноэ, который прославился скандальными хитами «Необратимость» и «Выход в пустоту». Подробное расписание показов смотрите на сайте Ельцин Центра.
Как сообщают организаторы фестиваля — Дом культуры ГЭС-2 и творческое объединение «Arthouse» — посвящают данное мероприятие нарушению коммуникаций в современном обществе, отсутствию взаимопонимания между людьми и поиску возможностей для диалога. Соответственно, фильмы, составляющие программу фестиваля, так или иначе затрагивают указанные темы. Так, в фильме «Больше, чем никогда» рассказывается о смертельно больной девушке, которая для прощания с окружающим миром отправляется путешествовать по Норвегии. А в фильме «Невероятно, но факт» супружеская пара после переезда обнаруживает в подвале нового дома некую магическую дыру.
Показы в рамках «Артхауса: Эпизод 1» проходят и на дневных, и на вечерних показах. Всего в кинопрограмму вошли 7 работ европейских кинематографистов. Среди авторов есть и знаменитые. Например, фильм «Вихрь» снят французского кинорежиссёра аргентинского происхождения Гаспаром Ноэ, который прославился скандальными хитами «Необратимость» и «Выход в пустоту». Подробное расписание показов смотрите на сайте Ельцин Центра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Ельцин Центре посмотрят «инопланетный» «Петрополис»
11 октября 2022
11 октября 2022
Посвящённая авангарду культурная программа стартует в кинотеатре «Заря» Екатеринбурга
13 октября 2022
13 октября 2022
Музей Андеграунда в Екатеринбурге откроет два новых зала
14 октября 2022
14 октября 2022