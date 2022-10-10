Подпаленный пожарами памятник конструктивизма хотят осветить
Общество
Фото: «Альянс ТОС Екатеринбург» / tos-ekb.ru
На освещение старого здания Дома Культуры УЗТМ (теперь здесь расположен центр культуры «Орджоникидзевский») просят выделить 1,7 миллиона рублей. На сайте «Активный Екатеринбург» помимо прочих голосований проводится опрос, который должен выявить мнение екатеринбуржцев по этому поводу. Если большинство проголосует «за», появится шанс, что деньги из бюджета всё же выделят.
Здание бывшего заводского ДК на Уралмаше давно привлекает внимание архитекторов, историков, краеведов. Полюбоваться этим памятником конструктивизма приезжают даже туристы из Германии, для которых оно особенно ценном тем, что спроектировано было Белой Шефлером, человеком непростой судьбы, членом компартии Германии, в сталинские годы попавшим под каток репрессий. К сожалению, добиться бережного отношения к уникальному зданию долго не удавалось. Оно долгое время стояло частично заброшенным и даже неоднократно горело. Но последние два года были выделены средства на ремонт помещений.
По сообщению инициативной группы, которая выдвинула предложение оснастить здание ЦК «Орджоникидзевский» новыми осветительными приборами, ремонт здания подходит к концу. «Но необходимо оснастить здание системой профессионального сценического освещения. Для этого проект ЦК «Орджоникидзевский» должен победить в голосовании на сайте Администрации города Екатеринбурга», — поясняют в автономной некоммерческой организации «Альянс ТОС Екатеринбург», которая поддерживает проект. Голосование на сайте «Активный Екатеринбург» продолжится до 21-го октября.
Здание бывшего заводского ДК на Уралмаше давно привлекает внимание архитекторов, историков, краеведов. Полюбоваться этим памятником конструктивизма приезжают даже туристы из Германии, для которых оно особенно ценном тем, что спроектировано было Белой Шефлером, человеком непростой судьбы, членом компартии Германии, в сталинские годы попавшим под каток репрессий. К сожалению, добиться бережного отношения к уникальному зданию долго не удавалось. Оно долгое время стояло частично заброшенным и даже неоднократно горело. Но последние два года были выделены средства на ремонт помещений.
По сообщению инициативной группы, которая выдвинула предложение оснастить здание ЦК «Орджоникидзевский» новыми осветительными приборами, ремонт здания подходит к концу. «Но необходимо оснастить здание системой профессионального сценического освещения. Для этого проект ЦК «Орджоникидзевский» должен победить в голосовании на сайте Администрации города Екатеринбурга», — поясняют в автономной некоммерческой организации «Альянс ТОС Екатеринбург», которая поддерживает проект. Голосование на сайте «Активный Екатеринбург» продолжится до 21-го октября.
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