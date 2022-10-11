В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 30 тысяч случаев ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю в Свердловской области зарегистрировали 32,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня предыдущей недели, но на 9,5% выше среднего многолетнего уровня.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, среди заболевших ОРВИ 60% – дети.Неблагополучными по заболеваемости признаны следующие территории: Туринский городской округ, ЗАТО Свободы, Краснотурьинск, Богданович и Сухой Лог.