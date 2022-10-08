Из Екатеринбурга в Красноуфимск отправилась первая «Ласточка»

– Протяженность маршрута 224 километра, время в пути в среднем составит 3 часа 20 минут. Курсировать по маршруту будут электропоезда Ласточка: уютные, современные и безопасные, – отметил генеральный директор АО «Свердловская пригородная компания» Павел Кутловский.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 17 октября, из Екатеринбурга в Красноуфимск отправилась первая электричка «Ласточка». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.С сегодняшнего дня уральцы смогут добраться до Красноуфимска из Екатеринбурга быстрее на два часа и без пересадки в Дружинино. Две пары скоростных поездов будут курсировать утром и вечером.Из Екатеринбурга электричка будет отправляться в 10:27 и 19:37, а из Красноуфимска – в 6:50 и 14:19. Остановки предусмотрены на остановочном пункте ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка.