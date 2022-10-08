Из Екатеринбурга в Красноуфимск отправилась первая «Ласточка»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 17 октября, из Екатеринбурга в Красноуфимск отправилась первая электричка «Ласточка». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
С сегодняшнего дня уральцы смогут добраться до Красноуфимска из Екатеринбурга быстрее на два часа и без пересадки в Дружинино. Две пары скоростных поездов будут курсировать утром и вечером.
Из Екатеринбурга электричка будет отправляться в 10:27 и 19:37, а из Красноуфимска – в 6:50 и 14:19. Остановки предусмотрены на остановочном пункте ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка.
С сегодняшнего дня уральцы смогут добраться до Красноуфимска из Екатеринбурга быстрее на два часа и без пересадки в Дружинино. Две пары скоростных поездов будут курсировать утром и вечером.
Из Екатеринбурга электричка будет отправляться в 10:27 и 19:37, а из Красноуфимска – в 6:50 и 14:19. Остановки предусмотрены на остановочном пункте ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка.
– Протяженность маршрута 224 километра, время в пути в среднем составит 3 часа 20 минут. Курсировать по маршруту будут электропоезда Ласточка: уютные, современные и безопасные, – отметил генеральный директор АО «Свердловская пригородная компания» Павел Кутловский.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Власти рассматривают возможности ускорить движение трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
08 октября 2022
08 октября 2022
Автостанция повышенной комфортности открылась в Сысерти
11 октября 2022
11 октября 2022