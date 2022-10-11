В Свердловской области продолжают фиксировать новые случаи коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 895 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 538 140 случаев COVID-19.Выздоровели еще 817 пациентов. Всего вылечились 518 446 свердловчан.От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 838.