В Свердловской области продолжают фиксировать новые случаи коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки подтвердили 895 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 538 140 случаев COVID-19.
Выздоровели еще 817 пациентов. Всего вылечились 518 446 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 838.
Выздоровели еще 817 пациентов. Всего вылечились 518 446 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 838.
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