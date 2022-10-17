Уральский фермер занял третье место на Всероссийской агропромышленной выставке
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Нурлан Кульбердинов, глава фермерского хозяйства из деревни Черемухово Талицкого городского округа, занял третье место на агропромышленной выставке «Золотая осень 2022» за достижение высоких показателей в производстве животноводческой и растениеводческой продукции. Его ферма стала одной из лучших среди 82 проектов, которые были заявлены на конкурс «Лучшая предпринимательская инициатива» в номинации «Эффективный проект грантополучателя».
В 2020 году фермер построил новое здание коровника и закупил современное животноводческое оборудование с помощью грантовой поддержки в 30 миллионов рублей.
Призер полностью обеспечивает кормами своих животных. В этом году на его ферме заготовлено 105 тонн сена и 2300 тонн сенажа, а также он заканчивает строительство телятника на 400 голов. До конца года он планирует ввести телятник в эксплуатацию.
К Нурлану приезжают коллеги из разных регионов страны, для них оборудованы специальные учебные классы, столовая и гостиница.
В 2020 году фермер построил новое здание коровника и закупил современное животноводческое оборудование с помощью грантовой поддержки в 30 миллионов рублей.
– На данный момент в хозяйстве более 120 голов крупного рогатого скота. Работа роботизирована, программы следят за тем, сколько съела корова, сколько дала молока и какого качества. Всю информацию можно получить на телефон, – рассказал Нурлан Кульбердинов.
Призер полностью обеспечивает кормами своих животных. В этом году на его ферме заготовлено 105 тонн сена и 2300 тонн сенажа, а также он заканчивает строительство телятника на 400 голов. До конца года он планирует ввести телятник в эксплуатацию.
К Нурлану приезжают коллеги из разных регионов страны, для них оборудованы специальные учебные классы, столовая и гостиница.
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