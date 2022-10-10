Свердловская область договорилась с Турцией о проведении в Екатеринбурге делового мероприятия

– Корпорация активно развивает сотрудничество с турецким бизнесом, что способствует повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области. Планируется провести такое мероприятие уже в 2023 году, – рассказал временно исполняющий обязанности генерального директора КРСУ Игорь Визгин.

– Инфраструктура выставочного центра потрясающая, поэтому я уверен, что получится создать успешные организации. Также я надеюсь внести серьезный вклад в организацию выставок с нашей компанией Nobel Russia. Желаю удачи обеим странам, – сказал глава Nobel Expo.

– «Екатеринбург-ЭКСПО» – один из самых крупных и современных выставочных центров России, который позволит провести мероприятия международного уровня, – считает генеральный директор УВЦ Игорь Данилов.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Один из крупнейших организаторов выставочных мероприятий Турецкой Республики компания Nobel Expo, Корпорация развития Среднего Урала и Уральский выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» договорились о проведении делового мероприятия — российско-турецкого бизнес-экспо. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.В проекте примут участие около 5 тысяч бизнесменов из Турции и России, это будут представители производственных предприятий в сфере машиностроения, деревообработки, легкой промышленности и строительства.Представители Nobel Expo ознакомились с инфраструктурой «Екатеринбург-ЭКСПО». Эрхан Челик (глава Nobel Expo) высоко оценил потенциал площадки.Ожидается, что мероприятие способствует реализации общих проектов, продвижению компаний и продукции и поиску партнеров для бизнеса в Турции и России.