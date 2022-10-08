Устроивших езду на санках по екатеринбургским дорогам мужчин задержали

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции нашли и задержали мужчин, которые этой ночью устроили езду на санках на Химмаше. Молодые люди привязали сани к автомобилю и катались на них по проезжей части.«Водитель автомобиля "Volkswagen Polo" нарушил правила перевозки пассажира, а именно зацепил к автомашине санки, в которых находился мужчина, и продолжил движение в прямом направлении. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть интернет», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.Задержанными оказались молодые люди 27 и 30 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.Ранее видео с экстремальной ездой на санках опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург». Его сообществу прислал очевидец.