Устроивших езду на санках по екатеринбургским дорогам мужчин задержали
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники полиции нашли и задержали мужчин, которые этой ночью устроили езду на санках на Химмаше. Молодые люди привязали сани к автомобилю и катались на них по проезжей части.
«Водитель автомобиля "Volkswagen Polo" нарушил правила перевозки пассажира, а именно зацепил к автомашине санки, в которых находился мужчина, и продолжил движение в прямом направлении. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть интернет», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Задержанными оказались молодые люди 27 и 30 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Ранее видео с экстремальной ездой на санках опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург». Его сообществу прислал очевидец.
«Водитель автомобиля "Volkswagen Polo" нарушил правила перевозки пассажира, а именно зацепил к автомашине санки, в которых находился мужчина, и продолжил движение в прямом направлении. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть интернет», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Задержанными оказались молодые люди 27 и 30 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Ранее видео с экстремальной ездой на санках опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург». Его сообществу прислал очевидец.
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