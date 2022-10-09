Зооспасатели сняли двух кошек с деревьев в Екатеринбурге и Двуреченске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Зооспасатели из Екатеринбурга за один день сделали сразу два добрых дела. Вчера, 15 октября, они спустили с деревьев двух кошек: первую в столице Урала в микрорайоне Компрессорный, а вторую в посёлке Двуреченск, который находится в 40 километрах от города.Как рассказал Евгений Зенков, первый вызов поступил от работников травматологической больницы №36. Кот, которого медики коллективно опекали, забрался на лиственницу.«У дерева сильно выражена северная и южная сторона – все ветви растут строго в одну сторону, а другой бок ствола совсем гладкий. Кот, естественно, сидел на южной стороне, а я начал подниматься к нему по северной. Предсказуемо, при моем приближении он откочевал на самый кончик дерева, откуда и был в итоге снят удочкой», – рассказал Зенков в группе своего сообщества «ЗооСпас в Екатеринбурге».Второй вызов был от жителей Двуреченска, сильно обеспокоенных тем, что чья-то кошка сидела на сосне четвертый день и не спускалась. По словам зооспасателя, этот случай оказался проще первого, так как подниматься на мощную сосну было комфортнее, а кошка не пыталась сбежать. В итоге её приютили жильцы ближайшего дома.