В Екатеринбурге может появиться туннель, который свяжет ТЦ «Омега» со станцией метро
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Уралмаше могут построить туннель, который свяжет подземный переход к конечной станции метрополитена «Проспект Космонавтов» с торговым центром «Омега».
Об этом на личной странице во «ВКонтакте» сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области и собственник торгового центра Владимир Смирнов. Он выступил инициатором этого проекта. Идею, с его слов, подали сами горожане.
Смирнов также заявил, что реализация проекта будет осуществляться за его деньги. Его стоимость оценивается в 50 миллионов рублей.
Об этом на личной странице во «ВКонтакте» сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области и собственник торгового центра Владимир Смирнов. Он выступил инициатором этого проекта. Идею, с его слов, подали сами горожане.
Смирнов также заявил, что реализация проекта будет осуществляться за его деньги. Его стоимость оценивается в 50 миллионов рублей.
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