В Екатеринбурге может появиться туннель, который свяжет ТЦ «Омега» со станцией метро

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше могут построить туннель, который свяжет подземный переход к конечной станции метрополитена «Проспект Космонавтов» с торговым центром «Омега».Об этом на личной странице во «ВКонтакте» сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области и собственник торгового центра Владимир Смирнов. Он выступил инициатором этого проекта. Идею, с его слов, подали сами горожане.Смирнов также заявил, что реализация проекта будет осуществляться за его деньги. Его стоимость оценивается в 50 миллионов рублей.