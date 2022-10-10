Синоптики продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области до 19 октября
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности до 19 октября. Соответствующее объявление появилось сегодня утром на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Отметим, что, по данным за минувшие сутки, в Свердловской области был зафиксирован один лесной пожар на площади 2 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба «Авиалесоохраны».
«С 16 по 19 октября в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 5 класс горимости леса по региональной шкале», – объявили уральские синоптики.
Отметим, что, по данным за минувшие сутки, в Свердловской области был зафиксирован один лесной пожар на площади 2 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба «Авиалесоохраны».
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