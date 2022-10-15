В Каменске-Уральском ищут 38-летнего мужчину, пропавшего 7 октября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Каменске-Уральском разыскивают 38-летнего Рустама Саляхова. Он пропал 7 октября этого года. С этого момента его местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 190 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна. Из особых примет очки.
Отмечается, что Саляхов нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мужчины, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
Мужчина ростом 190 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна. Из особых примет очки.
Отмечается, что Саляхов нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мужчины, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
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