В Верхней Пышме сразились более 200 юных шахматистов Свердловской области
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Медной столице Урала состоялся ставший уже традиционным турнир по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 10 и до 13 лет «Кубок УГМК». Он приурочен ко дню рождения компании.
Быстрые шахматы, или рапид – формат игры, в котором время для обдумывания хода каждому игроку задается в следующих пределах: более десяти минут и менее часа. На «Кубке УГМК» на обдумывание хода каждому шахматисту дают 10 минут 5 секунд.
В этом году в интеллектуальном единоборстве сошлись более 200 юных участников из территорий присутствия предприятий компании в Свердловской области. Среди них разыграли четыре комплекта наград. Мастерство ребят оценивала судейская бригада во главе со спортивным судьей Всероссийской категории Владимиром Комиссаровым.
Заместитель министра физкультуры и спорта региона Андрей Зяблицев подчеркнул, что в Свердловской области шахматы являются базовым видом спорта. В 20 муниципалитетах шахматами занимаются более 22 тысяч человек. Из них Верхняя Пышма развивается наиболее динамично.
«Уровень участников и уровень проведения этих соревнований очень высок, это по всем показателям лучший этап Кубка Свердловской области, поэтому, несмотря на то, что турнир проводится всего второй раз, в планах федерации сделать его всероссийским», – отметила заместитель исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Елена Тишина.
Победители турнира, а также самый юный участник и самая юная участница получили призы и памятные подарки.
Быстрые шахматы, или рапид – формат игры, в котором время для обдумывания хода каждому игроку задается в следующих пределах: более десяти минут и менее часа. На «Кубке УГМК» на обдумывание хода каждому шахматисту дают 10 минут 5 секунд.
Фото: пресс-служба УГМК
В этом году в интеллектуальном единоборстве сошлись более 200 юных участников из территорий присутствия предприятий компании в Свердловской области. Среди них разыграли четыре комплекта наград. Мастерство ребят оценивала судейская бригада во главе со спортивным судьей Всероссийской категории Владимиром Комиссаровым.
Заместитель министра физкультуры и спорта региона Андрей Зяблицев подчеркнул, что в Свердловской области шахматы являются базовым видом спорта. В 20 муниципалитетах шахматами занимаются более 22 тысяч человек. Из них Верхняя Пышма развивается наиболее динамично.
Фото: пресс-служба УГМК
«Уровень участников и уровень проведения этих соревнований очень высок, это по всем показателям лучший этап Кубка Свердловской области, поэтому, несмотря на то, что турнир проводится всего второй раз, в планах федерации сделать его всероссийским», – отметила заместитель исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Елена Тишина.
Победители турнира, а также самый юный участник и самая юная участница получили призы и памятные подарки.
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