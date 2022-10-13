Каждая одиннадцатая екатеринбургская компания имеет в своём штате служебных животных

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным специалистов сервиса по поиску работы «SuperJob», в 9% екатеринбургских компаний активное участие в рабочем процессе принимают животные. В основном это коты и собаки.Обычно такие сотрудники выполняют охранные функции, однако коты являются более универсальными работниками, так как они помогают снять стресс. Чаще такие служебные животные встречались в коллективах производственных предприятий, строительных компаний и организаций сферы услуг.Кроме них «в штате» екатеринбургских компаний встречаются рыбки и попугаи. Их содержат для уюта.