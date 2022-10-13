Каждая одиннадцатая екатеринбургская компания имеет в своём штате служебных животных

14.11 Суббота, 15 октября 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным специалистов сервиса по поиску работы «SuperJob», в 9% екатеринбургских компаний активное участие в рабочем процессе принимают животные. В основном это коты и собаки.

Обычно такие сотрудники выполняют охранные функции, однако коты являются более универсальными работниками, так как они помогают снять стресс. Чаще такие служебные животные встречались в коллективах производственных предприятий, строительных компаний и организаций сферы услуг.

Кроме них «в штате» екатеринбургских компаний встречаются рыбки и попугаи. Их содержат для уюта.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:11 Каждая одиннадцатая екатеринбургская компания имеет в своём штате служебных животных
13:09 После пожара на Эльмаше свердловский Роспотребнадзор обнаружил превышение вредных веществ в воздухе
12:02 Жители Михайловска подозревают одного из горожан в отстреле домашних животных
11:29 В Свердловской области могут появиться новые исправительные центры для осуждённых
10:25 В уральской столице на Гурзуфской под машину попал 13-летний подросток
09:31 В Екатеринбурге ищут 37-летнюю женщину, пропавшую 10 октября
21:14 Екатеринбургская компания скрыла крупную сумму от налоговиков
20:45 В пожаре на Эльмаше без пострадавших не обошлось
20:08 Двум едва не ослепшим котятам ищут кров в Екатеринбурге
19:37 Пожарные продолжают битву с огнём на окраине Екатеринбурга
19:17 Музей Андеграунда в Екатеринбурге откроет два новых зала
18:33 Бывший директор Шарташского лесопарка отчитался о рекультивации Широкореченской свалки
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