Двум едва не ослепшим котятам ищут кров в Екатеринбурге
Общество
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Эти два милых котёнка попали в приют для травмированных животных «Клякса» в крайне плачевном состоянии. Их нашли на теплотрассе, куда их выкинул кто-то выживать в ужасающих условиях.
Котята могли и не выжить. Большое количество блох, которые поселились на каждом, закусали малышей до такой степени, что у них диагностировали анемию. Не меньшей бедой оказалась инфекция, из-за которой у котят стали гноится глаза. Вставал вопрос о том, останутся ли пушистые брат с сестрёнкой зрячими — очень уж далеко зашёл процесс гниения.
Менее, чем через две недели Сашу и Машу (так назвали котят в «Кляксе») откормили, от блох избавили. Вместе с блохами ушли и симптомы анемии. Открылись и глазки. И хоть вылечили их пока не до конца, теперь котята видят и познают окружающий мир не только на слух и запах. «Когда они открыли глаза, то были в ступоре: оказывается, что вокруг есть мир, который живёт своей жизнью. Они сначала шипели и рычали, всё для них было необычно и страшно», — описывают в приюте первую реакцию прозревших котят.
Было бы совсем здорово, если бы в Екатеринбурге или его окрестностях нашлись добрые люди, готовые забрать Сашу и Машу к себе. Котятам нужен дом и любящие опекуны. Предложения принимаются по телефону, указанному в телеграм-канале «Кляксы».
Котята могли и не выжить. Большое количество блох, которые поселились на каждом, закусали малышей до такой степени, что у них диагностировали анемию. Не меньшей бедой оказалась инфекция, из-за которой у котят стали гноится глаза. Вставал вопрос о том, останутся ли пушистые брат с сестрёнкой зрячими — очень уж далеко зашёл процесс гниения.
Менее, чем через две недели Сашу и Машу (так назвали котят в «Кляксе») откормили, от блох избавили. Вместе с блохами ушли и симптомы анемии. Открылись и глазки. И хоть вылечили их пока не до конца, теперь котята видят и познают окружающий мир не только на слух и запах. «Когда они открыли глаза, то были в ступоре: оказывается, что вокруг есть мир, который живёт своей жизнью. Они сначала шипели и рычали, всё для них было необычно и страшно», — описывают в приюте первую реакцию прозревших котят.
Было бы совсем здорово, если бы в Екатеринбурге или его окрестностях нашлись добрые люди, готовые забрать Сашу и Машу к себе. Котятам нужен дом и любящие опекуны. Предложения принимаются по телефону, указанному в телеграм-канале «Кляксы».
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