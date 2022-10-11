Музей Андеграунда в Екатеринбурге откроет два новых зала

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Года не прошло, как в Екатеринбурге появилось новое культурное пространство — Музей Андеграунда. Но он уже активно вписывается в «богемную» жизнь города, а теперь ещё и начал увеличиваться по количеству «выставочных площадей».На следующей неделе, в четверг, 20 октября в Музее Андеграунда откроются два новых зала. Оба будут заполнены такими же любопытными экспонатами, что и остальные площади музея. К данному событию приурочена выставка «Осторожно, хрупкое», которая первых ценителей изобразительного искусства примет в этот же день.Автор выставки «Осторожно, хрупкое» художница Екатерина Поединщикова представит работы, выполненные в разных материалах, но воспроизводящие один и тот же художественный образ —сплетение тел. Коллекция эта и посвящена телесности, хрупкости связей между телом и окружающей средой, а также — между людьми, — поясняет анонс выставки. Телесности добавит открытию выставки танцевальный перформанс «Хрупкие связи», который исполнит танцовщица Софья Горлова.А через несколько дней, в субботу, 22-го октября, те, кого воодушевят художественные работы Поединщиковой, смогут поучиться у неё технике-коллажа. Мастер-класс художницы тоже пройдёт в одном из новых залов Музея.Музей Андеграунда в Екатеринбурге расположен по адресу «улица Добролюбова, 4». Открытие выставки «Осторожно, хрупкое» в 19:00.