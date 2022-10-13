На выходных в Свердловской области ожидаются дожди
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха будет в районе 8°С.
В субботу, 15 октября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 2…7°С, днем 6…11°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 5…7°С, днем 8…10°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 16 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 1…6°С, днем 5…10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 4…6°С, днем 7…9°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 15 октября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 2…7°С, днем 6…11°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 5…7°С, днем 8…10°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 16 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 1…6°С, днем 5…10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 4…6°С, днем 7…9°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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