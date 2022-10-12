В Екатеринбурге перекроют дублер улицы Павла Шаманова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на дублере нечетной стороны улицы Павла Шаманова напротив дома №48.Перекрытие требуется для проведения строительно-монтажных работ по прокладке закрытого кабельного прохода через улицу Павла Шаманова в Академическом районе. Ограничения будут действовать с 12 до 26 ноября.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.