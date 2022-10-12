В Екатеринбурге перекроют дублер улицы Павла Шаманова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на дублере нечетной стороны улицы Павла Шаманова напротив дома №48.
Перекрытие требуется для проведения строительно-монтажных работ по прокладке закрытого кабельного прохода через улицу Павла Шаманова в Академическом районе. Ограничения будут действовать с 12 до 26 ноября.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие требуется для проведения строительно-монтажных работ по прокладке закрытого кабельного прохода через улицу Павла Шаманова в Академическом районе. Ограничения будут действовать с 12 до 26 ноября.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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