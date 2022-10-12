В Верхней Пышме завершилось строительство второго блока административного здания «Уралэлектромеди»

14.50 Пятница, 14 октября 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме завершено строительство второго блока административно-бытового комплекса АО «Уралэлектромедь» на Успенском проспекте, 1. Работы выполнили специалисты компании УГМК-Телеком.

В комплекс входит еще и столовая, которая ранее размещалась на территории завода. В настоящее время прежняя столовая предприятия в процессе демонтажа. Новое помещение оснащено двумя входами, как с вышележащих офисных этажей, так и со стороны завода, а также двумя линиями раздачи готовых блюд.


Фото: пресс-служба УГМК


– Такой формат позволит оперативно и качественно обслуживать сотрудников офисов и работников цехов завода. Всего столовая рассчитана на 200 посадочных мест, – рассказал руководитель проектов Денис Стибунов.


Помимо этого, специалисты компании смонтировали и запустили лифты с голосовым информированием, оборудовали контрольно-пропускными пунктами входные группы. Здание второго блока соединено переходными коридорами с раннее введенным в эксплуатацию первым блоком административно-бытового корпуса предприятия.


Фото: пресс-служба УГМК


В рамках проекта специалисты компании провели работы по благоустройству территории вблизи административного здания. В частности, произведена замена асфальта на гранитную брусчатку вдоль 2 блока. Полностью заменено асфальтобетонное покрытие у въезда на парковку, смонтированы шлагбаумы, установлено новое здание поста охраны. Общая площадь благоустройства составила более 2 000 квадратных метров. Кроме того, появилась система водосточных лотков, которая защитит прилегающую к зданию территорию от подтапливания во время ливней.

В настоящее время идет строительство блока номер 3. Общая площадь помещений двух новых блоков административного здания составляет более 15 тысяч квадратных метров.


Фото: пресс-служба УГМК


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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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