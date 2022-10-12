В Свердловской области выявили еще 1 092 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 1 092 человек. Общее число случаев коронавируса – 535 034.В связи с выздоровлением выписали 1 638 пациентов. Всего вылечились 514 599 свердловчан.В регионе зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в области умерли 10 836 человек.