В Свердловской области выявили еще 1 092 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 1 092 человек. Общее число случаев коронавируса – 535 034.
В связи с выздоровлением выписали 1 638 пациентов. Всего вылечились 514 599 свердловчан.
В регионе зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в области умерли 10 836 человек.
В связи с выздоровлением выписали 1 638 пациентов. Всего вылечились 514 599 свердловчан.
В регионе зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в области умерли 10 836 человек.
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