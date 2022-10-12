С развитием Завокзального района новые проезды к центру Екатеринбурга появятся у Уралмаша

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жителям Уралмаша посулили возникновение новых улиц, по которым можно будет проехать до центра Екатеринбурга. Но появление их напрямую связано с развитием Завокзального района города.Речь о новой сети улиц, связывающих миркорайон Уралмаш с центральной частью Екатеринбурга зашла на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, которое состоялось на этой неделе. Встречались депутаты, чтобы обсудить дальнейшее развитие Завокзального района. Там планируют продолжить строительство жилых домов. Согласно существующим проектам, это поможет пополнить жилой фонд города квартирами для 70 тысяч человек.Развитие района потребует новых транспортных развязок, обеспечения новых жителей дополнительным общественным транспортом. Начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений екатеринбургской мэрии Руслан Габдрахманов сообщил, что новые трамвайные линии проложат по улицам Героев России, Готвальда и Армавирской. Проект предусматривает создание сети улиц, связывающей Уралмаш с центральной частью города. Естественно, улицы эти пролягут через Завокзальный район Екатеринбурга.