Мрачные стихи в честь американского поэта и писателя прочтут в екатеринбургской кофейне
Общество
Фрагмент афиши мероприятия
Вечер памяти Эдгара Алана По решили провести в одной из екатеринбургских кофеен. В пятницу, 14-го октября любителей мрачного творчества этого прославленного американского писателя и поэта приглашают прийти на Крауля, 8 и почитать стихи. Можно и собственного сочинения.
Наверняка, чаще остальных стихов, будет звучать самое прославленное произведение По — поэма «Ворон». Но приветствуется и декламация стихотворных строф других авторов. Главное, выдержать общую стилистику печального романтизма и некоторой депрессивности, к чему тяготел писатель и к чему больше всего располагают уральские октябрьские вечера.
Организаторы мероприятия анонсируют, что поэтический вечер пройдёт в формате свободного микрофона, а входным билетом на него послужит любая покупка в кофейне. Единственное, что просят, это заранее записаться в желающие поучаствовать. Запись проводится по телефону +7 (343) 231-57-175 и в личном сообщении администратору ВК-группы «поэтической» кофейни.
Наверняка, чаще остальных стихов, будет звучать самое прославленное произведение По — поэма «Ворон». Но приветствуется и декламация стихотворных строф других авторов. Главное, выдержать общую стилистику печального романтизма и некоторой депрессивности, к чему тяготел писатель и к чему больше всего располагают уральские октябрьские вечера.
Организаторы мероприятия анонсируют, что поэтический вечер пройдёт в формате свободного микрофона, а входным билетом на него послужит любая покупка в кофейне. Единственное, что просят, это заранее записаться в желающие поучаствовать. Запись проводится по телефону +7 (343) 231-57-175 и в личном сообщении администратору ВК-группы «поэтической» кофейни.
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