Посвящённая авангарду культурная программа стартует в кинотеатре «Заря» Екатеринбурга
Общество
Фото Антона Каптелова
Хоть программа и называется «Уикенд Авангарда», её мероприятия пройдут в пятницу и субботу (что, впрочем, тоже можно считать «концом недели»). А начнётся она в помещениях бывшего кинотеатра «Заря» на проспекте Космонавтов. Здесь во второй половине дня покажут классику — фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», который сильно повлиял на весь мировой кинематограф, в главную очередь — на документальное кино.
Вечером того же дня в «Заре» пройдёт ещё и литературный вечер, на котором будут читать произведения авангардистов. Кроме того, большую часть дня интересующиеся искусством смогут лицезреть анимированные плакаты в стиле Авангард, а с наступлением сумерек — инсталляцию в технологии 3D-mapping, которая будет проецироваться на фасад здания. Её создатели — цифровой художник Александр Гагарин и графический дизайнер, преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства Ася Будакова.
В субботу «Уикенд Авангарда» переместится вглубь Уралмаша, на бульвар Культуры, 3, где располагается Екатеринбургская академия современного искусства. Здесь всю вторую половину дня будут проходить мастер-классы и воркшопы по рисованию в стиле супрематизма, 3D-моделированию, портретной и репортажной съёмке. Тем временем в «Заре» продолжится показ анимированных плакатов, а на вечер запланирована концертная программа (тоже, разумеется, авангардная).
Подробное расписание 2-х дней «Уикенда Авангарда» — по ссылке.
Вечером того же дня в «Заре» пройдёт ещё и литературный вечер, на котором будут читать произведения авангардистов. Кроме того, большую часть дня интересующиеся искусством смогут лицезреть анимированные плакаты в стиле Авангард, а с наступлением сумерек — инсталляцию в технологии 3D-mapping, которая будет проецироваться на фасад здания. Её создатели — цифровой художник Александр Гагарин и графический дизайнер, преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства Ася Будакова.
В субботу «Уикенд Авангарда» переместится вглубь Уралмаша, на бульвар Культуры, 3, где располагается Екатеринбургская академия современного искусства. Здесь всю вторую половину дня будут проходить мастер-классы и воркшопы по рисованию в стиле супрематизма, 3D-моделированию, портретной и репортажной съёмке. Тем временем в «Заре» продолжится показ анимированных плакатов, а на вечер запланирована концертная программа (тоже, разумеется, авангардная).
Подробное расписание 2-х дней «Уикенда Авангарда» — по ссылке.
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