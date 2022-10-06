Экскурсия по местам «наутиловской» славы пройдёт в Екатеринбурге
Общество
Фото: www.buro247.ru
Известная журналистка и экскурсовод Светлана Толмачёва часто водит по Екатеринбургу экскурсии на музыкальную тему. Вот и на этот раз ближайшая прогулка с ней будет посвящена творчеству и истории одной из самых известных уральских рок-групп — «Nautilus Pompilius».
Маршрут экскурсии «НауБург» пролегает по местам, так или иначе связанным с этим коллективом, слава которого зарождалась на сцене Свердловского рок-клуба. Во время прогулки можно будет узнать о том, как создавались некоторые хиты «Наутилусов» и о том, как приняли рок-альбом «Разлука» первые его слушатели. В анонсе экскурсии участникам обещают встречу с режиссёром Олегом Раковичем, автором документальных фильмов о Свердловском рок-клубе.
Датой проведения «НауБурга» выбрана суббота, 15-ое октября. И это не случайно, ведь именно в этот день 60 лет назад в Красноярске родился лидер «Наутилуса Помпилиуса» Вячеслав Бутусов. Записаться на авторскую рок-экскурсию Светланы Толмачёвой можно на сайте.
Маршрут экскурсии «НауБург» пролегает по местам, так или иначе связанным с этим коллективом, слава которого зарождалась на сцене Свердловского рок-клуба. Во время прогулки можно будет узнать о том, как создавались некоторые хиты «Наутилусов» и о том, как приняли рок-альбом «Разлука» первые его слушатели. В анонсе экскурсии участникам обещают встречу с режиссёром Олегом Раковичем, автором документальных фильмов о Свердловском рок-клубе.
Датой проведения «НауБурга» выбрана суббота, 15-ое октября. И это не случайно, ведь именно в этот день 60 лет назад в Красноярске родился лидер «Наутилуса Помпилиуса» Вячеслав Бутусов. Записаться на авторскую рок-экскурсию Светланы Толмачёвой можно на сайте.
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