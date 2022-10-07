Гостей и жителей Екатеринбурга приглашают на выставку «Водонапорные башни»

16.25 Четверг, 13 октября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Водоканал Екатеринбурга приглашает жителей и гостей города на фотовыставку «Водонапорные башни: вчера и сегодня». Она откроется сегодня, 13 октября, в 18:00 в главном офисе предприятия на улице Царская, 4.

Выставка расскажет о пяти знаковых и «водоканальных» башнях. Около 80 лет назад большая часть населения города не имела постоянного водоснабжения и получала воду по расписанию из этих башен. Сейчас бесперебойное снабжение Екатеринбурга водой обеспечивает МУП «Водоканал».

Вместе с проектом EkaTowers, занимающимся возвращением к жизни заброшенных башен, предприятие презентует экспозицию истории важных водонапорных построек. Также будет создан каталог, в который входят визуальные, технические и инвестиционные данные башен.

На торжественном открытии фотовыставки гостей ждет презентация от хранителей построек – башен на железнодорожном вокзале, Плотинке, улице Московской и Белой башни. Выставку смогут посетить все желающие до середины декабря.

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Максим Маркин © Вечерние ведомости
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16:25 Гостей и жителей Екатеринбурга приглашают на выставку «Водонапорные башни»
15:53 Около 1,5 млн туристов посетили Свердловскую область с начала 2022 года
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