Около 1,5 млн туристов посетили Свердловскую область с начала 2022 года

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловскую область за девять месяцев 2022 года посетили около 1,5 млн туристов. Об этом на пресс-конференции заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.По словам Тукановой, чаще всего Свердловскую область посещали жители Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края и республики Башкортостан. Также много туристов приезжали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО и НАО.Кроме того, за первое полугодие Свердловскую область посетили около 14 тысяч человек из дружественных стран.Наиболее часто туристы посещают Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Нижний Тагил и Невьянск.Ожидается, что до конца года в регионе приедет еще более двух миллионов туристов. В следующем году ожидается увеличение посещаемости области.