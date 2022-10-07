В Екатеринбурге автоинспекторы проводят рейды по детским креслам
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В целях профилактики ДТП с участием детей-пассажиров сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проводят рейды «Детское кресло». Они направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей.
Сотрудники полиции останавливают автомобили и проверяют наличие детского кресла, правильность его крепления и применение ремней безопасности для крепления ребенка.
Полицейские предупреждают родителей, что нужно быть предельно осторожными при наличии детей в салоне. Не стоит совершать необдуманные обгоны и перестроения, а также превышать скоростной режим.
Госавтоинспекция напоминает, что малыши до 7 лет должны перевозиться в автомобиле с использованием детских кресел, которые будут соответствовать его весу и росту. Дети от 7 до 11 лет включительно на заднем сидении могут быть только пристегнуты ремнями безопасности, но на переднем – перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. За перевозку детей без специального оборудования предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.
Сотрудники полиции останавливают автомобили и проверяют наличие детского кресла, правильность его крепления и применение ремней безопасности для крепления ребенка.
Полицейские предупреждают родителей, что нужно быть предельно осторожными при наличии детей в салоне. Не стоит совершать необдуманные обгоны и перестроения, а также превышать скоростной режим.
Госавтоинспекция напоминает, что малыши до 7 лет должны перевозиться в автомобиле с использованием детских кресел, которые будут соответствовать его весу и росту. Дети от 7 до 11 лет включительно на заднем сидении могут быть только пристегнуты ремнями безопасности, но на переднем – перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. За перевозку детей без специального оборудования предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге выявили 181 нарушение ПДД водителями такси
05 октября 2022
05 октября 2022
В одном из парков Екатеринбурга мужчина напал на детей
05 октября 2022
05 октября 2022
Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 13 пьяных водителей
04 октября 2022
04 октября 2022