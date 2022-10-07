В Екатеринбурге автоинспекторы проводят рейды по детским креслам

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В целях профилактики ДТП с участием детей-пассажиров сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проводят рейды «Детское кресло». Они направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей.Сотрудники полиции останавливают автомобили и проверяют наличие детского кресла, правильность его крепления и применение ремней безопасности для крепления ребенка.Полицейские предупреждают родителей, что нужно быть предельно осторожными при наличии детей в салоне. Не стоит совершать необдуманные обгоны и перестроения, а также превышать скоростной режим.Госавтоинспекция напоминает, что малыши до 7 лет должны перевозиться в автомобиле с использованием детских кресел, которые будут соответствовать его весу и росту. Дети от 7 до 11 лет включительно на заднем сидении могут быть только пристегнуты ремнями безопасности, но на переднем – перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. За перевозку детей без специального оборудования предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.