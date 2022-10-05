Коронавирус подтвердили еще у 1 022 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 022 человека. Всего в регионе зарегистрировано 533 942 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали 1 636 пациентов. Всего вылечился 512 961 свердловчанин.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 834.
По выздоровлению выписали 1 636 пациентов. Всего вылечился 512 961 свердловчанин.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 834.
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