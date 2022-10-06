Сотрудники УГМК будут заправляться по топливным картам от «Газпром нефти»

– Это первый масштабный проект по выдаче топливных карт сотрудникам нашего партнера в рамках зарплатного проекта. Весь пул карт виртуальный, мы отказались от использования пластика, чтобы сделать процесс более быстрым и гибким. Общий объем потребления топлива сотрудниками УГМК уже составил более 700 тысяч литров и наблюдается тенденция к дальнейшему активному росту. По сотрудничеству с УГМК мы проводим интеграционные доработки в мобильном приложении «ОПТИ 24» для зарплатного проекта, чтобы каждому сотруднику было еще удобнее отслеживать свои расходы, – рассказал генеральный директор ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» Валерий Ледовских.

– Так, проект выдачи топливных карт «ОПТИ 24» появился благодаря задумке одного из сотрудников компании, который подал соответствующее предложение в корпоративную «Фабрику идей». География предприятий УГМК очень широкая, многие добираются на работу из отдаленных населенных пунктов. А топливные карты позволят нашим коллегам-автомобилистам существенно экономить личные траты на топливо, – отметил Дмитрий Малышев.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

«Газпромнефть-Региональные продажи» обеспечат сотрудников Уральской горно-металлургической компании топливными картами «ОПТИ 24». Благодаря партнерской программе работники всех организаций, предприятий и партнеров УГМК могут заправиться на АЗС «Газпромнефть» с существенной скидкой.Реализация социально-значимой для металлургов и горняков программы стартовала в июле 2022 года. На текущий момент в мобильном приложении «ОПТИ 24» уже выпущено более 9 000 виртуальных топливных карт, и объем их выпуска постоянно растет. Ожидается, что не менее трети всех сотрудников группы компаний УГМК смогут заправлять свои автомобили по топливным картам в рамках зарплатного проекта.Оформление топливной карты происходит в приложении «ОПТИ 24» в телефоне после подачи заявления сотрудника УГМК по месту работы. Формируется виртуальная карта, которая позволяет сразу после выпуска начать заправляться на АЗС. Оплата за приобретенное топливо вычитается из заработной платы ежемесячно. Отслеживать все расходы по заправкам удобно в том же мобильном приложении прямо в телефоне.Директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев добавил, что компания постоянно работает над повышением комфорта сотрудников и вовлекает в этот процесс всех желающих коллег.