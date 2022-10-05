Житель Екатеринбурга стал командиром Международной космической станции
Общество
Фото: Роскосмос / vk.com
Российский космонавт Сергей Прокопьев, уроженец Екатеринбурга, стал командиром Международной космической станции (МКС).
Саманта Кристофоретти, которая возглавляла экипаж с 28 сентября 2022 года, передала символический ключ от станции российскому космонавту.
В сентябре российско-американский экипаж, в который входят Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, пристыковался к МКС. За время полета космонавты должны пять раз выйти в открытый космос и поставить 48 экспериментов. Они проведут на орбите 188 суток.
Саманта Кристофоретти, которая возглавляла экипаж с 28 сентября 2022 года, передала символический ключ от станции российскому космонавту.
В сентябре российско-американский экипаж, в который входят Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, пристыковался к МКС. За время полета космонавты должны пять раз выйти в открытый космос и поставить 48 экспериментов. Они проведут на орбите 188 суток.
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