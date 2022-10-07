Сотрудник скорой помощи из Ревды спасла жизнь пассажирке самолёта

«Я задала тест вопросы, чтобы выявить признаки нарушения мозгового кровообращения. Попросила улыбнуться, оскалить зубы, показать язык, сжать пальцы рук, что было выполнено неполностью», — рассказала Татьяна Беликова.

«Я просто выполняла свою работу, так поступил бы каждый медик. В экстремальных ситуациях сложно принять решение, особенно когда у тебя есть только тонометр и опыт», — говорит Татьяна Беликова.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Татьяна Беликова, специалист Ревдинской станции скорой медицинской помощи, спасла жизнь пассажирке самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.На высоте 7 тысяч метров, через 2 часа после взлета, пожилая женщина почувствовала себя плохо. Татьяна по просьбе экипажа отозвалась на помощь. У пассажирки не прощупывался пульс. Медик подозревала, что у женщины произошел инсульт, и начала уделять особое внимание мимике и подвижности рук.Стало известно, что до полета женщина приняла препарат для снижения артериального давления. Тонометр показывал давление — 75 на 40, пульс — 40. Также были признаки снижения уровня сахара в крови, которые могли привести к гипогликемической коме.Татьяна попросила сладкий чай и таблетку аспирина и помогла принять их пассажирке. Вскоре состояние женщины улучшилось, речь восстановилась, вернулось осознанное общение.Татьяна работает медиком уже 28 лет. Она работала фельдшером-наркологом после окончания Ревдинского медицинского колледжа, потом терапевтом в Бисертской городской больнице, одновременно совмещая работу в службе скорой помощи. В 2009 году получила специальность менеджера (управление средним медперсоналом) на медико-профилактическом факультете УГМА. С 2013 года работает заведующим организационно-методическим отделом и в выездной бригаде скорой помощи на Ревдинской СМП.