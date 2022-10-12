Улицу в центре Екатеринбурга перекроют на два года из-за строительства паркинга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на улице Чернышевского. Речь идет об участке от дома №9 по Чернышевского до дома №16/2 по Добролюбова.Перекрытие связано со строительством наземного многоуровневого паркинга. Ограничения будут действовать с 30 октября 2022 года до 30 октября 2024 года.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее искать пути объезда.