Улицу в центре Екатеринбурга перекроют на два года из-за строительства паркинга
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на улице Чернышевского. Речь идет об участке от дома №9 по Чернышевского до дома №16/2 по Добролюбова.
Перекрытие связано со строительством наземного многоуровневого паркинга. Ограничения будут действовать с 30 октября 2022 года до 30 октября 2024 года.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее искать пути объезда.
Перекрытие связано со строительством наземного многоуровневого паркинга. Ограничения будут действовать с 30 октября 2022 года до 30 октября 2024 года.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее искать пути объезда.
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