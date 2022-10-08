Почти 30 сайтов «забанил» суд Екатеринбурга за жестокий зооконтент
Общество
Фото Антона Каптелова
Прокуратура Свердловской области сообщает о блокировке 27-ми интернет-сайтов. Суд Екатеринбурга пришёл к такому решению из-за сцен жестокого обращения с животными, которые содержались на этих сайтах.
Внимание на сайты с жестоким зооконтентом обратили сотрудники прокуратуры Октябрьского района города Екатеринбурга. Эти ресурсы были выявлены в ходе интернет-мониторинга. Они находились в свободном доступе, не требовали прохождения регистрации, чтобы попасть на их страницы, и уже на главных страницах содержали видео с жестокостями по отношению к животным. Указывается, что данный контент легко можно было копировать и делиться им с другими пользователями интернета.
Получив из Октябрьской прокуратуры Екатеринбурга административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации, судья согласился со справедливостью требований. Теперь эти сайты внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Внимание на сайты с жестоким зооконтентом обратили сотрудники прокуратуры Октябрьского района города Екатеринбурга. Эти ресурсы были выявлены в ходе интернет-мониторинга. Они находились в свободном доступе, не требовали прохождения регистрации, чтобы попасть на их страницы, и уже на главных страницах содержали видео с жестокостями по отношению к животным. Указывается, что данный контент легко можно было копировать и делиться им с другими пользователями интернета.
Получив из Октябрьской прокуратуры Екатеринбурга административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации, судья согласился со справедливостью требований. Теперь эти сайты внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
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