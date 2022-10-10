Местного «человека-паука» поймали в Екатеринбурге
Общество
Фото: паблик «Академический» / vk.com
В Екатеринбурге поймали 20-летнего парня, который забрался на 17-й этаж по трубе, закрепленной на фасаде многоэтажки в Академическом.
Накануне в соцсетях было опубликовано видео, как неизвестный молодой человек поднимается по трубе, закрепленной на фасаде многоэтажного дома. Это встревожило жителей Академического района.
Сотрудники отдела полиции №4 установили личность местного «человека-паука». Им оказался 20-летний местный житель. Он заявил, что совершил опасный проступок, чтобы прославиться в сети.
Экстремала привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и предупредили о недопустимости подобных действий.
Накануне в соцсетях было опубликовано видео, как неизвестный молодой человек поднимается по трубе, закрепленной на фасаде многоэтажного дома. Это встревожило жителей Академического района.
Сотрудники отдела полиции №4 установили личность местного «человека-паука». Им оказался 20-летний местный житель. Он заявил, что совершил опасный проступок, чтобы прославиться в сети.
Экстремала привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и предупредили о недопустимости подобных действий.
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