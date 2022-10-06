Свердловские колледжи и техникумы изменяют образовательные программы под запросы предприятий

– С 2022 года на федеральном уровне обновлены образовательные стандарты и сокращены сроки подготовки у девяти направлений, которые относятся к машиностроению, электронике, радиотехнике и связи. Технологии машиностроения на базе 11 классов можно будет обучиться за 2 года и 9 месяцев. Новые образовательные стандарты позволят уменьшить сроки подготовки кадров под запросы работодателей и дадут возможность получить несколько квалификаций за одну образовательную программу, – рассказала начальник отдела профессионального образования регионального Минобразования Елена Коваленко.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Практика ускоренной подготовки специалистов «под заказ» внедрена в Свердловскую область. Около 60 студентов СПО, которые обучаются на токарей, будут устроены на работу в Верхнетуринском машиностроительном заводе в ноября этого года.Из-за потребности промышленных предприятий в кадрах министерство образования и молодежной политики региона обеспечило возможность подготовить студентов в более короткие сроки.В связи с высокой необходимостью в рабочих 60 студентов третьего курса Верхнетуринского механического техникума будут устроены токарями на завод. Также трудоустроились 13 студентов Баранчиского электромеханического предприятия.Ожидается, что сокращение сроков обучения и активная практика даст возможность подготовки специалистов под конкретный заказ предприятий. Эти механизмы реализуются в рамках проекта «Профессоналитет» по четырем направлениям: трем металлургическим и одному машиностроительному. Начали обучение в таком формате уже 1600 студентов.