Более тысячи случаев COVID-19 выявили в Свердловской области за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 1 009 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 532 920 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 1 499 пациентов. Общее число вылечившихся – 511 325.От коронавируса умер один человек. Всего в регионе зафиксировано 10 832 летальных исхода.