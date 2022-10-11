Более тысячи случаев COVID-19 выявили в Свердловской области за сутки

14.25 Среда, 12 октября 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 1 009 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 532 920 случаев COVID-19.

В связи с выздоровлением выписали 1 499 пациентов. Общее число вылечившихся – 511 325.

От коронавируса умер один человек. Всего в регионе зафиксировано 10 832 летальных исхода.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Еще 958 случаев COVID-19 подтвердили в Свердловской области
11 октября 2022
Еще 782 жителя Свердловской области заболели коронавирусом
05 октября 2022
В Свердловской области подтвердили еще 831 случай коронавируса
06 октября 2022
Коронавирус выявили еще у 659 свердловчан
03 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Денис Драгунский: «В России такой ураган, такой вихрь, что никакая аналитика не работает»

Русский писатель и колумнист – о своём творчестве и немного о ситуации в стране
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:50 В Свердловской области могут ввести выплаты семьям мобилизованных, погибших в учебных центрах
16:22 Местного «человека-паука» поймали в Екатеринбурге
15:53 В Каменске-Уральском осудят риелтора за мошенничество на 2,7 млн рублей
15:27 В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под колеса Toyota RAV 4
14:51 Свердловские колледжи и техникумы изменяют образовательные программы под запросы предприятий
14:25 Более тысячи случаев COVID-19 выявили в Свердловской области за сутки
13:54 Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков началась в Свердловской области
13:28 Движение по Виражному переулку закроют в Екатеринбурге
12:54 В Свердловской области лучшими на чемпионате по самбо стали спортсмены УГМК
12:22 В Екатеринбурге осужден мужчина, который вышел из бара пьяным и ударил случайную прохожую
11:41 Между Екатеринбургом и Ижевском запускается прямое авиасообщение
11:27 Екатеринбург вошёл в топ городов по простоте трудоустройства
10:48 Директора школ и их замы в Екатеринбурге получат бронь от частичной мобилизации
10:32 Два гектара леса горит в Свердловской области
09:54 Второе здание железнодорожного вокзала может появиться в Екатеринбурге
09:26 В Первоуральске пропал 18-летний парень
21:08 В Ельцин Центре посмотрят «инопланетный» «Петрополис»
20:34 Доктор Тебеньков и приют «Клякса» спасают екатеринбургскую собачку Тамару
19:23 Мужчина угрожал спрыгнуть с крыши высотки на Эльмаше
19:05 Новые карманные путеводители выпустил Музей истории Екатеринбурга
18:33 Под Нижними Сергами в ДТП погиб тракторист
17:57 Уголовное дело о телефонном мошенничестве направили в суд Нижнего Тагила
17:25 На 95% завершены ремонты дорог в Свердловской области
17:00 Составлен список карантинных вредителей, найденных в Свердловской области за девять месяцев
16:53 Еще 958 случаев COVID-19 подтвердили в Свердловской области
16:26 В Горноуральском трое мужчин пытались взорвать банкомат
Все новости Свердловской области
16:58 Путин: За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза
17:23 Павел Чиков: прокуратура вручает пользователям Facebook* и Instagram* предостережения об экстремистской деятельности
15:50 Минцифры опровергает информацию об утечке данных пользователей с Госуслуг
15:11 Российские шаманы в нескольких регионах провели камлания в поддержку военных
14:42 Депутат Парфенов: 300 членов КПРФ отправились в зону боевых действий
14:15 МВД: в Ульяновске пресечена деятельность порностудии, в которой снимались около 100 девушек
12:59 В КПРФ назвали фейком сообщения о задержании внука Зюганова
12:22 В пункте сбора в Новосибирске, где скончались двое мобилизованных, крестили 66 человек
11:31 В Новосибирске 8-летний мальчик умер после разминки на уроке физкультуры
11:12 В Приморье домой вернули около 600 мобилизованных
10:48 Суд арестовал петербуржца, который планировал поджечь военкомат, за подготовку теракта
11:52 Евросоюз намерен вводить санкции для третьих стран за содействие России в обходе ограничений
16:02 Возбуждение первого уголовного дела за уклонение от мобилизации признано незаконным
15:42 В Белгородской области идёт обстрел в селе Щетиновка, есть пострадавший мирный житель
15:24 Губернатор Калужской области сообщил о взрыве на военном аэродроме
14:23 Нобелевскую премию мира-2022 получил российский правозащитный центр «Мемориал»*
13:25 В Белгородской и Курской областях продлен «жёлтый» уровень террористической опасности
12:47 Сенатор: из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек
12:26 В Приморье после трех поджогов военкоматы оснастят дополнительными средствами защиты
11:57 Омбудсмен: в Новосибирске на пункте сбора скончался второй мобилизованный
11:08 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 октября
10:31 Бывший гендиректор «Зимней вишни» Вишневский приговорен к 8 годам колонии за взятку
09:58 Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о здравии президента России
09:12 Губернаторы на своих страницах в соцсетях поздравляют Путина с юбилеем
08:21 В Курской области во время обстрела поселка скончался 72-летний пенсионер
14:09 RT: в отношении Владимира Кара-Мурзы* завели дело о госизмене
Все новости России и мира
16:50 В Свердловской области могут ввести выплаты семьям мобилизованных, погибших в учебных центрах
16:22 Местного «человека-паука» поймали в Екатеринбурге
15:53 В Каменске-Уральском осудят риелтора за мошенничество на 2,7 млн рублей
15:27 В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под колеса Toyota RAV 4
15:21 Компания «Композит Групп Челябинск» получит 15 млн рублей на создание опытного образца новой производственной линии
14:51 Свердловские колледжи и техникумы изменяют образовательные программы под запросы предприятий
14:25 Более тысячи случаев COVID-19 выявили в Свердловской области за сутки
13:54 Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков началась в Свердловской области
13:28 Движение по Виражному переулку закроют в Екатеринбурге
12:54 В Свердловской области лучшими на чемпионате по самбо стали спортсмены УГМК
12:44 Методика ученых Пермского Политеха поможет в борьбе с отложениями в нефтяных скважинах
12:39 Росреестр рассказал, где пермяки приобретали недвижимость и кого привлек Пермский край
12:29 «Горьковка» приглашает ветеранов и любителей живописи
12:22 В Екатеринбурге осужден мужчина, который вышел из бара пьяным и ударил случайную прохожую
11:41 Между Екатеринбургом и Ижевском запускается прямое авиасообщение
11:27 Екатеринбург вошёл в топ городов по простоте трудоустройства
10:48 Директора школ и их замы в Екатеринбурге получат бронь от частичной мобилизации
10:32 Два гектара леса горит в Свердловской области
10:22 В Прикамье судебные приставы нашли бездомного должника в рабочем вагончике
09:54 Второе здание железнодорожного вокзала может появиться в Екатеринбурге
09:26 В Первоуральске пропал 18-летний парень
21:08 В Ельцин Центре посмотрят «инопланетный» «Петрополис»
20:34 Доктор Тебеньков и приют «Клякса» спасают екатеринбургскую собачку Тамару
19:23 Мужчина угрожал спрыгнуть с крыши высотки на Эльмаше
19:05 Новые карманные путеводители выпустил Музей истории Екатеринбурга
18:33 Под Нижними Сергами в ДТП погиб тракторист
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK