Более тысячи случаев COVID-19 выявили в Свердловской области за сутки
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 1 009 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 532 920 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 1 499 пациентов. Общее число вылечившихся – 511 325.
От коронавируса умер один человек. Всего в регионе зафиксировано 10 832 летальных исхода.
В связи с выздоровлением выписали 1 499 пациентов. Общее число вылечившихся – 511 325.
От коронавируса умер один человек. Всего в регионе зафиксировано 10 832 летальных исхода.
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