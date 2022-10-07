Движение по Виражному переулку закроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по Виражному переулку. Речь идет об участке в районе дома №102 по Куйбышева.Перекрытие необходимо для проведения дорожных работ и строительство теплосетей. Ограничения будут действовать с 16 ноября по 31 декабря.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.