Движение по Виражному переулку закроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по Виражному переулку. Речь идет об участке в районе дома №102 по Куйбышева.
Перекрытие необходимо для проведения дорожных работ и строительство теплосетей. Ограничения будут действовать с 16 ноября по 31 декабря.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие необходимо для проведения дорожных работ и строительство теплосетей. Ограничения будут действовать с 16 ноября по 31 декабря.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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