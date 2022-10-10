В Свердловской области лучшими на чемпионате по самбо стали спортсмены УГМК

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме в новом современном спортивном Дворце самбо и единоборств состоялось первенство Свердловской области среди юношей и девушек 15-17 лет и 17-19 лет, а также чемпионат Свердловской области по самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин.В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие глава ГО Верхняя Пышма Иван Соломин, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев.Всего было разыграно 56 комплектов медалей. На ковер вышли около 600 спортсменов.В рамках чемпионата области полностью доминировали самбисты УГМК. На их счету – шесть золотых медалей. Еще четверо наших спортсменов стали победителями юниорского первенства. А Павел Трапезников (53 кг) отличился дважды: он выиграл и юниорское первенство, и «взрослый» чемпионат.А тем временем еще трое самбистов УГМК блестяще показали себя на Дальнем Востоке. По итогам состоявшегося в Хабаровске Всероссийского турнира по самбо «Памяти героев-пограничников – мемориал Заслуженного тренера России В.Г. Тюлькевича» Клуб самбо УГМК встретил сразу трех победителей. Это Виталий Симаков (до 64 кг), Евгений Сухомлинов (до 71 кг) и Глеб Познахирко (98 + кг).