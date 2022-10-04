Директора школ и их замы в Екатеринбурге получат бронь от частичной мобилизации

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Директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко рассказал порталу 66.ru, что в данный момент готовятся документы для предоставления брони директорам школ и их замам - мужчинам. По словам чиновника, списки учебные организации готовят самостоятельно.Шевченко также рассказал, что в системе образования Екатеринбурга много мужчин руководителей, однако в департаменте образования нет информации об их точном количестве.«Это касается в основном директоров и заместителей директоров школ. У нас в городе много руководителей — молодых мужчин. Сколько всего человек, нет информации, но у нас большой директорский корпус, который представляют мужчины. Многие из них уже имеют бронь. Для нас это важно, потому что и так недостаточно, мало мужчин в образовании», – цитирует портал 66.ru Константина Шевченко.