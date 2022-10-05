Второе здание железнодорожного вокзала может появиться в Екатеринбурге

– В некоторых европейских городах для удобства жителей вокзалы строят с обеих сторон железнодорожных путей, чтобы пассажиры из разных районов не пересекались и не создавали пробки. Наша железная дорога это позволяет: есть возможность строительства дополнительного вокзала со стороны северной части, где сейчас промплощадки, – поясняет депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют построить второе здание железнодорожного вокзала. Оно может расположиться в районе улицы Завокзальной, сообщает E1.RU со ссылкой на депутата гордумы Дмитрия Сергина.По словам Дмитрия Сергина, новый вокзал входит в концепцию развития территории района Завокзального. Планируется, что появление второго здания облегчит логистику для жителей северной части города.Сергин отмечает, что сроки пока не называются, но данная территория сейчас резервируется под развитие.Депутат ЕГД добавил, что жителям Уралмаша и Эльмаша сейчас, чтобы попасть на вокзал, нужно ехать по проспекту Космонавтов или искать пути объезда. В планах развития района Завокзального – строительство новых дорог.Также для связи одного здания вокзала с другим может быть предусмотрен тоннель, соединяющий две части Екатеринбурга. При этом Дмитрий Сергин уточняет, что это пока пожелания и концепция, а в реальности все будет зависеть от финансовых возможностей.