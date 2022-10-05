Свердловский омбудсмен назвала дату возобновления отправки мобилизованных
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что отправлять мобилизованных в учебные центры не будут до 12 октября. В Минобороны РФ данную информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что в некоторых военкоматах Свердловской области вручение повесток остановили на прошлой неделе. Призывников в эти дни отправляли домой «до особого распоряжения». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
«Первый этап мы заканчиваем, до 12 октября призванных по мобилизации отправлять не будут», – сообщила омбудсмен порталу Е1.RU.
Напомним, что в некоторых военкоматах Свердловской области вручение повесток остановили на прошлой неделе. Призывников в эти дни отправляли домой «до особого распоряжения». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
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