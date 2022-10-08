В Екатеринбурге парализовало движение трамваев с ЖБИ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге парализовало движение трамваев с ЖБИ из-за обрыва на линии. Сеть вышла из строя на въезде на Малышевский мост, сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.
Как сообщили в диспетчерской ЕТТУ, на место происшествия выехала ремонтная бригада. Работы займут не менее часа.
«На Малышева встали трамваи. Оборвало токопроводники, они прогорели и отпали», – рассказал очевидец.
Как сообщили в диспетчерской ЕТТУ, на место происшествия выехала ремонтная бригада. Работы займут не менее часа.
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