«На Малышева встали трамваи. Оборвало токопроводники, они прогорели и отпали», – рассказал очевидец.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге парализовало движение трамваев с ЖБИ из-за обрыва на линии. Сеть вышла из строя на въезде на Малышевский мост, сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.Как сообщили в диспетчерской ЕТТУ, на место происшествия выехала ремонтная бригада. Работы займут не менее часа.