Свердловчан предупредили о перебоях в работе телевидения и радио
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь возникнут перебои в работе телевидения и радио. Ограничения продлятся до 21 октября.
Как сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения, на станциях проходят профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий.
Во всех населенных пунктах области до 21 октября могут возникнуть проблемы с передачей сигнала от радио «Воскресенье». До 18 октября – с телеканалом «Дисней», а до 17 октября – с ТК «Суббота».
Также до 21 октября с 11.11 до 11.58 могут возникать проблемы с каналами из РТРС-1 (Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5-й канал», «Россия К» и т. д.) и РТРС-2 (СТС, «Рен ТВ», ТНТ, «Пятница», «Спас», «Звезда», «Домашний»), а также с радиостанциями.
Как сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения, на станциях проходят профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий.
Во всех населенных пунктах области до 21 октября могут возникнуть проблемы с передачей сигнала от радио «Воскресенье». До 18 октября – с телеканалом «Дисней», а до 17 октября – с ТК «Суббота».
Также до 21 октября с 11.11 до 11.58 могут возникать проблемы с каналами из РТРС-1 (Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5-й канал», «Россия К» и т. д.) и РТРС-2 (СТС, «Рен ТВ», ТНТ, «Пятница», «Спас», «Звезда», «Домашний»), а также с радиостанциями.
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