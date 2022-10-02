Главный ледовый городок Екатеринбурга посвятят солидному юбилею уральской столицы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Из администрации Екатеринбурга в СМИ просочилась информация о том, какой теме будет посвящён ледовый городок на Площади 1905-го года. И тут без неожиданностей — тематикой выбран 300-летний юбилей уральской столицы, который отметят в 2023-м году.Проекты самого городка ещё в разработке, но не трудно предположить, что горожане увидят в новогодние праздники ледовую версию «Бивиса и Баттхеда» (как называют в народе памятник Татищеву и Де Генину на Плотинке), ряженых Демидовых и Петра I-го, ну, и ещё что-нибудь в том же духе. По крайней мере, в мэрии отказались от дурной идеи переносить место возведения главного екатеринбургского ледового городка куда-нибудь ещё. Всего несколько месяцев назад такие планы зрели в головах чиновников. Среди новых вариантов рассматривался, в частности, Исторический сквер. А на центральной площади вместо большой елки, лабиринтов и горок хотели соорудить большой каток. К счастью, одумались.Главная ёлка Екатеринбурга по сложившейся традиции ставится на центральной площади. Вокруг неё на дни праздников сооружают зимние аттракционы, воздвигают скульптуры изо льда. Как правило — и это уже тоже традиция — они посвящены одной теме. Так, в 2021-м году новогодней темой были русские народные сказки, а в 2020-м — «200 лет со дня открытия Антарктиды».