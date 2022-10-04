В Екатеринбурге за трое суток автоинспекторы поймали 14 пьяных водителей

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 7 по 9 октября проводился рейд «Стоп-контроль». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД .Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения 11 водителей, в наркотическом — трех водителей. У двух нетрезвых задержанных отсутствовало водительское удостоверение. Отказались проходить медицинское освидетельствование 11 автомобилистов. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Также во время рейда автоинспекторы выявили двух автовладельцев, лишенных водительских прав.Очевидцев пьяного вождения призывают незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.