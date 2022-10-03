В Невьянске осудили мужчину за незаконную охоту на занесенного в Красную книгу лебедя

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Невьянске житель села Конево осужден за незаконную охоту на лебедя, который занесен в Красную книгу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.8 мая 2022 года мужчина приехал на автомобиле «ВАЗ 21214» к берегу реки Большой Сап. Он взял с собой гладкоствольное охотничье ружье и патроны для того, чтобы незаконно добыть дикую птицу — лебедя-шипуна. Животное подлежит особой охране в силу постановления правительства Свердловской области от 12.05.1996 N° 377-П «0б учреждении Красной книги Свердловской области».Мужчина три раза выстрелил в дикую птицу и ранил шею, от чего лебедь погиб. В результате незаконной охоты департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области причинен материальный ущерб.Во время судебного разбирательства мужчина свою вину признал в полном объеме и возместил материальный ущерб. Суд назначил ему наказание, с учетом его материального положения, в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.